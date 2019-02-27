video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا وسوريا تصدران بيانا مشتركا يدعو القوات الأمريكية للرحيل

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:03 ص
روسيا وسوريا تصدران بيانا مشتركا يدعو القوات الأمريكية للرحيل القوات الأمريكية فى سوريا ـ صورة أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

أصدرت روسيا وسوريا بيانا مشتركا اليوم الأربعاء يدعو القوات الأمريكية إلى الرحيل والسماح للقوات الروسية والسورية بإجلاء لاجئين داخل مخيم فى جنوب شرق سوريا.

وجاء فى البيان الذى أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية والسورية جهزت حافلات لنقل اللاجئين فى المخيم بمنطقة الركبان وستضمن لهم العبور الآمن حتى يتسنى لهم بدء حياة جديدة.

وقال البيان "ندعو الولايات المتحدة التى توجد وحدات عسكرية لها على الأراضى السورية بصفة غير مشروعة إلى الرحيل عن البلاد".

كانت الولايات المتحدة قالت هذا الشهر إنها ستبقى على نحو 400 جندي أمريكى فى منطقتين سوريتين مما يمثل تراجعا من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ربما يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء واشنطن فى سوريا.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

350 عنصرا من داعش يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية

موسكو: مشاركة الأكراد في تقرير مصير سوريا أمر ضروري

روسيا

سوريا

مخيم الركبان

امريكا

القوات الامريكيه

القوات الامريكيه فى سوريا




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة