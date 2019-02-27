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رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات القاهرة وتوفير الدم والرعاية للمصابين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:56 ص
رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات القاهرة وتوفير الدم والرعاية للمصابين الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أمرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات القاهرة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين فى حادث حريق محطة مصر.
 
 
ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتوفير الدم والبلازما والصفائح والرعايات المركزة مع توفير فرق طبية فى كافة التخصصات لعمل التدخلات الجراحية المطلوبة للمصابين.
 
 
وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع المصابين بالمستشفيات وسيتم نقل الحالات الحرجة إلى معهد ناصر ودار الشفاء.
 
 
يشار إلى أن وزيرة الصحة فى طريقها الآن إلى مستشفى الهلال للاطمئنان على المصابين.
 
 
 

 


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