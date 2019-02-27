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رابطة المرأة العربية بالوادى الجديد تنظم ندوة عن مبادرة 100 مليون صحة فى الوادى الجديد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:49 م
رابطة المرأة العربية بالوادى الجديد تنظم ندوة عن مبادرة 100 مليون صحة فى الوادى الجديد جانب من الندوة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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نظمت رابطة المرأة العربية بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة توعية صحية عن ضرورة الكشف على فيرس سى، فى الإعداد لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، 100 مليون صحة اعتبارا من يوم الجمعة 1 مارس المقبل، وذلك بحضور النائب أبتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب عن المحافظة، والدكتور عاطف شوقي، مدير عام إذاعة الوادى الجديد . 

حاضر بالندوة الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، لافتة إلى أن هناك 82 فرقة عمل لإجراء التحاليل الطبية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة، وأن قطاع الصحة سيتلقى يوميًا التقارير الخاصة بالتحاليل بجميع مراكز المحافظة، ووضع قاعدة بيانات صحيحة للمواطنين الذين أجروا التحاليل والفئات المستهدفة من الحملة ونتيجة التحاليل.

كما أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، ضرورة إجراء التحاليل الطبية لسهوله العلاج المصابة مبكرًا وكذلك الاطمئنان على صحة المواطنين، مشيرة الى مجانية الكشف والتحليل.

من جانبها قالت مديحة إمبابي، مدير رابطة المرأة العربية بالوادى الجديد، أن الرابطة سوف تشارك فى الحملة الطبية بجميع مراكز المحافظة وسوف تنفذ سلسلة ندوات توعيه عن الحملة.


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