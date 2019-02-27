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رئيس هيئة قصور الثقافة: هناك تنوع فنى وتراثى رائع بجنوب سيناء

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:22 م
رئيس هيئة قصور الثقافة: هناك تنوع فنى وتراثى رائع بجنوب سيناء رئيس هئية قصور الثقافة يشهد ملتقى فنون البادية الرابع بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الثقافة سوف تصل لكل الأماكن النائية وكل وادى وقرية بمصر مشيرا إلى وجود تنوع فنى وتراث بدوى رائع بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال حضوره حفل ختام مهرجان فنون البادية الذى أقيم بوادى طور سيناء برفقته المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء نائب عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وأمل عبد الله مدير ثقافة جنوب سيناء وكان فى استقباله الشيخ خليل الحويطى شيخ قبيلة الحويطات والشيخ عودة ابو عفنان شيخ قبيلة الحويطات بقرية الوادى، وقد افتتح عواض معرض التراث البدوى وشاهد عروض فنيه لفرقة التلقائين واستمع لشعر أبناء البادية وفرقة طلائع الثقافة.

وقام عواض بافتتاح مقعد البادية الخاص بقبيلة الحويطات بقرية الوادى وقام بتكريم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتسلم التكريم المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء نيابة عن المحافظ كما تم تكريم الشيخ خليل الحويطى شيخ قبيلة الحويطات والشيخ عودة ابو عفنان شيخ قبيلة الحويطات بوادى طور سيناء.

 وفى سياق متصل قام عواض بافتتاح أول صالون ثقافى بجنوب سيناء فى قصر ثقافة طور سيناء.


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