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الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:59 ص
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رئيس مستثمرى العاشر يعرض على أعضاء الجمعية فرص التصدير لرواندا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:00 ص
رئيس مستثمرى العاشر يعرض على أعضاء الجمعية فرص التصدير لرواندا سفير رواندا بالقاهرة
كتب هانى الحوتى
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قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه سيعرض على أعضاء الجمعية فرص التصدير برواندا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد لقائه السفير الرواندى بالقاهرة خلال الأسبوع الجارى للتعرف على أبرز الفرص التصديرية للسلع المصرية، وكيفية الشحن وكذلك أبرز الفرص الاستثمارية.
 
وأضاف عارف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التصدير لأفريقيا يتطلب تواجد السلع المصرية بتلك الدول من خلال معارض تتيح تلك السلع، لأن التجارة بأفريقيا تعتمد على التجارة الحاضرة، وبدون ذلك يصعب التصدير لدول القارة السمراء، مؤكدا على ضرورة استغلال فرص التصدير للقارة السمراء خاصة بعد رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى.
 
وفى سياق متصل أكد سمير عارف، أن الجمعية تدرس الأعضاء الراغبين فى المشاركة ببرنامج الاتحاد الأوروبى لزيادة الصادرات المصرية من خلال مبادرة نقل التكنولوجيا والابتكار" ("اشتغل - ابتكر – صدر")، مضيفا أن البرنامج مساعدة الشركات المصرية فى مراحل التصدير إلى أوروبا من خلال بناء قدراتهم على الابتكار وتطوير منتجاتهم طبقا لاحتياجات الأسواق الأوروبية.
 

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