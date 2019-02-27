video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء اليمنى يبحث مع وزيرة خارجية السويد الجهود لتطبيق اتفاق ستوكهولم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:55 م
رئيس الوزراء اليمنى يبحث مع وزيرة خارجية السويد الجهود لتطبيق اتفاق ستوكهولم الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمنى
عدن /أ ش أ/
إضافة تعليق

بحث رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء ، مع وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، الجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة للضغط على مليشيا الحوثى لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " أن الجانبين تناولا خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع فى اليمن على ضوء اتفاقات السويد، والتى تنص على انسحاب مليشيا الحوثى من مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين، وفتح الممرات الإنسانية فى تعز، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال العراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثى فى المضى قدماً بتنفيذ هذه الاتفاقات، باعتبارها خطوات لبناء الثقة نحو الحل السياسى الشامل.

كما تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها، ومجالات الدعم الممكن تقديمه لدعم جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع فى المناطق المحررة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار والتنمية.

وجدد رئيس الوزراء اليمنى التأكيد على انفتاح الحكومة الشرعية على كل الحلول السياسية التى تساهم فى تجنيب اليمن المزيد من الدمار وسفك الدماء، مشيراً إلى حرص الحكومة على التنفيذ الكامل لاتفاق السويد فيما يخص مدينة وموانئ الحديدة وتبادل الأسرى والمختطفين، دون تجزئة أو تسويف.

وأشاد بالجهود التى بذلتها السويد والمجتمع الدولى لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل فى اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمدعومة دولياً.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية السويد عن سعادة بلادها لكونها أسهمت فى توصل اليمنيين إلى بداية اتفاق، فى الإشارة إلى اتفاق ستوكهولم، مبدية استعداد حكومة بلادها على مواصلة تعهدها ودعمها لليمن واليمنيين على الصعيد السياسى والتوصل إلى حل سلمى للأزمة، بالإضافة إلى الدعم المتصل على الصعيد الإنسانى وإغاثة اليمنيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تخصص مبلغ 250 مليون دولار أمريكى لخطة الاستجابة فى اليمن

الأمم المتحدة تعلن وصولها إلى شركة مطاحن البحر الأحمر فى اليمن

رئيس الوزراء اليمنى

وزيرة خارجية السويد

ستوكهولم

اليمن




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة