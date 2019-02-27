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رئيس الأركان الجزائرى يشهد مناورات "رعد الصحراء" بالذخيرة الحية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:16 م
رئيس الأركان الجزائرى يشهد مناورات "رعد الصحراء" بالذخيرة الحية أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/
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شهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، اليوم الأربعاء، مناورات "رعد الصحراء" بالذخيرة الحية التى جرت خلال زيارته لولاية تمنراست (جنوب).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم - إن الفريق قايد صالح تابع الأعمال التى قامت بها الوحدات المشاركة فى المناورة التى تم تنفيذها باحترافية عالية تنم عن قدرة بارزة المعالم فى مجال استيعاب مضامين برامج التحضير القتالي، وتظهر جدية واضحة فيما يتعلق بتنفيذ التمرين على الأرض وفقا للخطط الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المنشودة.

وأشاد الفريق قايد صالح بنتائج التمرين العسكري، مؤكدا أنها أظهرت قدرات القوات من حسن الانسجام بين مختلف المكونات، والقدرة على التنفيذ الناجح للمهام القتالية الموكلة لها.

وقال "إن من أهم الركائز التى يستند إليها العمل التطويرى الناجح، هو حسن الاستعمال، بل حسن الاستغلال لتراكم الخبرات والاستفادة من تجارب السنوات التحضيرية الماضية، فلذلك تعمل القيادة العليا للجيش فى ظل ما تحظى به قواتنا المسلحة من دعم وتوجيهات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على المداومة على إصدار اللوائح والتوجيهات وإسداء التعليمات والتوصيات ذات الصلة بهذه المسألة".

 


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