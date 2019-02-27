رئيس ألبانيا يشيد بكلمة السيسى فى ميونيخ.. ويؤكد: عاد بمصر إلى الاستقرار

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس الألباني إلير ميتا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي دعوته لزيارة مصر، مقدماً التعازى في ضحايا حادث قطار محطة مصر، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

وأشاد الرئيس الألباني بكلمة الرئيس السيسى في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد قبل أيام، مؤكداً أن جميع القادة تابعوا عودة مصر برئاسة السيسي مرة أخري إلي استقرارها وتقدمها.

وشدد رئيس ألبانيا علي أن العلاقات مع مصر تاريخية، ولدينا روابط ومصالح مشتركة، مؤكداً أنه ناقش مع الرئيس السيسى تعزيز التعاون الاقتصادي، الاستثماري، كما تم مناقشة القوانين في هذا الشأن والتي ستساهم في التعون الاقتصادي المتبادل.