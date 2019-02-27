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دار الافتاء تدعو للتبرع بالدم لمصابى حادث القطار وتؤكد: لا مانع شرعا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:08 م
دار الافتاء تدعو للتبرع بالدم لمصابى حادث القطار وتؤكد: لا مانع شرعا دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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دعت دار الافتاء المصرية إلي التبرع بالدم لمصابي الحادث الأليم، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بشرط أن يكون مُحَقِّقًا لمصلحةٍ مُؤكدةٍ للإنسان، وألَّا يؤدي إلى ضررٍ على المتبرِّع كليًّا أو جزئيًّا، وأن يتحقق خُلُوُّه من الأمراض الضارة، وأن يكون كامل الأهلية.
 
وتابعت: للمتبرِّع ثوابٌ عظيمٌ وجزاءٌ جزيلٌ على تبرعه هذا؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود وغيره.
 
 
 

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