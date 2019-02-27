video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير: 61% من الشركات المصرية ليس بها نظم كافية لحماية أمن المعلومات

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:53 م
خبير: 61% من الشركات المصرية ليس بها نظم كافية لحماية أمن المعلومات جانب من اللقاء
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

قال الدكتور إيهاب على مستشار الأمن المعلوماتى، أن 61% من الشركات المصرية ليس بها حماية كافية للمعلومات، وبلغت خسارتها المالية نحو 3.78 مليون دولار.

وأضاف على خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء لمناقشة أهمية الأمن المعلوماتى فى التحول الرقمى، أن الأمن المعلوماتى أصبح أمرا حيويا لكافة القطاعات سواء الخديمة أو المالية والبنوك وغيرها من القطاعات، ضاربا المثل بواقعة قيام روسيا بإغلاق كافة مصادر الطاقة فى دولة استونيا لمدة 48 ساعة عبر الاختراق الأليكترونى للضغط عليها للحصول على الطاقة بأسعار مخفضة، وهو ما أدى لخسارة استونيا المليارات.

وأشار مستشار الأمن المعلوماتى، إلى أن 14 مليون حساب شخصى لعملاء شركة كريم تعرض للاختراق نتيجة هجمة إليكترونية، مشددا على ضرورة رفع مستويات التأمين المعلوماتى فى المؤسسات المالية والبنوك.

وأوضح أن تحقيق الأمن المعلوماتى يتطلب تخطيطا واستراتيجية وأبحاث واستثمارات سواء فى التكنولوجيا أو العنصر البشرى وهو الأهم، لافتا إلى أن مصر ليس بها خبرات فى هذا المجال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القومى للاتصالات: الهجمات الإليكترونية ستكلف العالم 2 تريليون دولار فى 2019

اخبار الاقتصاد

اتصالات

الامن المعلوماتى

تكنولوجيا

هجمات اليكترونية




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة