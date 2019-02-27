خامنئى: أمريكا تسعى للحرب والفتنة فى "كل مكان"

لندن (رويترز)

وصف الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بأنها دولة لا يمكن الوثوق فيها ومحرضة على الحروب، قائلا إن المسؤولين الأمريكيين مثل مستشار الأمن القومى جون بولتون لا يدركون معنى العلاقات الإنسانية.

ونقل موقع خامنئى الرسمى عنه قوله فى اجتماع مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان فى طهران إن على البلدين تعزيز العلاقات بينهما رغم الضغوط الأمريكية.

وقال خامنئى "نحن ملتزمون بعلاقات جيدة مع جيراننا لكن المسؤولين الأمريكيين مثل جون بولتون ليس لديهم أى فهم للقضايا والعلاقات الإنسانية"، وأضاف "الأمريكيون لا يمكن الوثوق بها على الإطلاق وهم يسعون للفتنة والفساد والخلاف والحرب فى كل مكان".