حالة الطقس اليوم الأربعاء 27/2/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، ويتحوّل الطقس تدريجياً ليصبح بارداً وغائماً وماطراً بمشيئة الله في شمال ووسط البلاد وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً وقد تترافق مع تساقُط البَرَد وحدوث العواصف الرعدية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية أحياناً خاصة في المناطق الصحراوية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة في جنوب وشرق المملكة، تشمل مختلف الطرق الصحراوية والخارجية.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً و غائماً و ماطراً بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة بالإضافة إلى المُرتفعات الجبلية الجنوبية. و تكون الأمطار غزيرة على فترات و مُترافقة مع تساقط زخات من البَرَد و حدوث الرعد، و يحدث الضباب و تتدنى مدى الرؤية الأفقية فوق المُرتفعات الجبلية خاصة العالية منها إثر عبور غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.