ترامب يجتمع مع رئيس فيتنام قبل القمة الثانية مع كوريا الشمالية

رويترز

اجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس فيتنام نجوين بو ترونج فى هانوى اليوم الأربعاء قبل اجتماعه مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى ثانى قمة بينهما.

واجتمع ترامب وترونج، الذى يتولى أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعى الحاكم، فى قصر الرئاسة الكبير الذى يعود للحقبة الاستعمارية. ومن المقرر أن يلتقى ترامب فى وقت لاحق مع رئيس الوزراء نجوين شوان فوك على مأدبة غداء.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مساء اليوم مع كيم فى فندق ميتروبول بعد 8 أشهر من قمتهما الأولى فى سنغافورة، لمناقشة جهود تفكيك كوريا الشمالية لبرنامجها النووى. وقال ترامب اليوم إن كوريا الشمالية ستشهد ازدهارا مثل الذى تشهده فيتنام إذا ما تخلت عن برنامجها النووى.

وكتب فى تغريدة "فيتنام تزدهر مثل أماكن قليلة على وجه البسيطة. وستكون كوريا الشمالية مثلها وسريعا جدا إذا ما تخلت عن برنامجها النووى... الإمكانيات مذهلة، وتمثل فرصة عظيمة، لا يكاد يكون هناك مثلها فى التاريخ، لصديقى كيم جونج أون".