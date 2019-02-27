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تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:27 م
تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 14826 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2466 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 18864 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 715 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1803 نقطة.


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