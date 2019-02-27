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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:46 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسرا عدد 11.19 نقطة ليصل إلى مستوى 8445.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.08% رابحا عدد 2.98 نقطة ليصل إلى مستوى 3517.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 9.6 مليون سهم بقيمة 187 مليون ريال، وارتفعت أسهم 37 شركة، فيما تراجعت 66 شركة.

وتراجع 12 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%.


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