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تجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:26 م
تجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بشبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء أحمد عبد القوى وعمر شلبى معاونى المباحث من ضبط كل من "أحمد .ج.م" 18 عاما و"عطية .م.ع " 22 عاما عاطل وسبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى، ومقيمان بقرية أم سالم بمركز بركة السبع فى المنوفية بتكوين تشيكل عصابى فيما بينهما تخصص فى سرقة الدرجات النارية، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح نارى وقصافة حديدية لاستخدامها فى مزاولة نشاطهما الإجرامى وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب العديد من وقائع سرقات الدراجات النارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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