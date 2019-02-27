تأجيل انطلاق أول وحدة ترام مكيفة بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب عن تأجيل انطلاق اول وحدة ترام مكيفة، والذى كان مقرر افتتاحه مساء اليوم الأربعاء بالإسكندرية.

يذكر أن الترام الجديدة المكيفة تعد طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية فى أنظمة النقل العام بالإسكندرية، وايضاً لعدم دخول وحدات جديدة ألكثر من 30 عاماً.

وأشار إلى أن الترام الجديدة سوف تقدم خدمة متميزة وآمنة وصديقة للبيئة لجمهور الإسكندرية وزوارها ودعماً لاسطول الترام بأحدث وسائل النقل الحضري المتميز والتي تحافظ على الحد من معدالات التلوث بالمدينة.