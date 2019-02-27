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بنك ABC مصر يستهدف الوصول بتمويل المشروعات الصغيرة لـ800 مليون جنيه فى 2021

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:35 ص
بنك ABC مصر يستهدف الوصول بتمويل المشروعات الصغيرة لـ800 مليون جنيه فى 2021 أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر
كتب – أحمد يعقوب
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قال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر، أن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى 800 مليون جنيه، فى عام 2021، أى بعد 3 سنوات من الآن، من إجمالى المحفظة فى الوقت الحالى الذى يصل إلى نحو 320 مليون جنيه، والتى تمثل 9% من محفظة الائتمان والقروض الكلية.

وأضاف أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البنك يستهدف التوسع فى ضخ التمويلات لكافة أنواع المشروعات الكبرى وتشمل البنية التحتية، والكهرباء والطاقة والقروض المشتركة فى تلك القطاعات، مؤكدًا أن بنك ABC مصر، يستهدف الوصول بنسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلامس 20% من محفظة الائتمان الكلية بعد 3 سنوات من الآن.

 

 


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