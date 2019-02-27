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بعد حادث قطار محطة مصر.. تعرف على كيف يسير القطار بدون سائق؟

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:21 م
بعد حادث قطار محطة مصر.. تعرف على كيف يسير القطار بدون سائق؟ حادث محطة رمسيس
كتب رضا حبيشى
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أكدت مصادر مسئولة فى هيئة السكة الحديد، أنه لكى يسير جرار القطار بسرعة كبيرة، كما ظهر فى فيديوهات حادث قطار محطة مصر اليوم، بدون سائق لابد أن يكون تم تشغيل الجرار وإعطائه أمر ليسير بسرعاته، خاصة وأن الفيديو أظهر القطار بسرعة عالية جدا على غير المعتاد.
 
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن ما حدث مع الجرار، الذى تصادم بصدادات رصيف المحطة ليس مجرد انحدار لأنه لو كان مجرد انحدار لم يكن يصل الجرار للسرعات التى وصل إليها أثناء التصادم، مشيرا إلى أنه لكى يصل الجرار لهذه السرعات لابد من وجود شخص قام بتشغيله وإعطاء أمر بالمسير بسرعاته ثم تركه.
 
 
ولفتت المصادر أن إلى التحقيقات ستبين من عبث بالجرار2302 ، الذى تعرض للتدمير نتيجة الحادث، وسبب ترك السائق له، وكذلك سبب توجهه مفرد لمحطة مصر من ورش أبو غاطس المجاورة رغم أنه مفترض يقطر خلفه عربات ركاب تقوم برحلات.

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