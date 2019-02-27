ذكر ذلك راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاربعاء دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس" قد اعلن في 28 يناير الماضي زيادة 11% في الحد الأدنى للأجور حيث يأتي رفع الأجور كخطوة لإنهاء الظلم الذي شهدته فترة برنامج الإنقاذ المالي .

يذكر أن هذه الزيادة تعد الأولى في اليونان منذ عقد تقريبا وأن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور من 586 يورو إلى 650 يورو، ومن المتوقع أن يستفيد منه 600 ألف موظف.

يشار إلى أن اليونان خرجت رسميا من برنامج الإنقاذ الاقتصادي الثالث والأخير في أغسطس الماضي وتعهدت الحكومة بالتراجع عن بعض الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية.