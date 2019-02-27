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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:41 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات الاقتصادية. 
 
 
وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.
 
 
ويعقب الاجتماع لقاء رئيس الوزراء، برئيس ألبانيا إلير ميتا، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.
 
 

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