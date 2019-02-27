انطلاق فعاليات أسبوع حقوق الانسان بمحافظة المنيا

كتب محمد صبحى

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات وأنشطة أسبوع نشر ثقافة حقوق الانسان بمحافظة المنيا ، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار استراتيجيته وخطة عمله التنفيذية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بكافة محافظات الجمهورية وجميع قطاعات المجتمع .

وبحسب بيان صادر عن المجلس القومى لحقوق الانسان منذ قليل ، تتضمن الأنشطة دورة تدريبية في أسياسات حقوق الإنسان لإعداد وتأهيل الكوادر الحكومية بالمحافظة "موظفي الديوان ومراكز محافظة المنيا" ، ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح البيان ، أن الفرق الخاصة باللقاءات الميدانية وتلقي الشكاوي التي يجريها المجلس مع الموطنين في أسابيع حقوق الانسان هي أحدي الآليات للتعرف علي احتياجات المواطنين والعمل علي حلها مع كافة الجهات المعنية وبما يعزز حقوق الانسان ، ولقاءات توعية مع طلاب المدارس الابتدائية الحكومية للتعرف علي الحقوق والواجبات ومنظومة القيم الأساسية .