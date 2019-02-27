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الوطنية للصحافة تناشد وسائل الإعلام عدم الإسراف في نشر صور ضحايا حادث محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:12 م
الوطنية للصحافة تناشد وسائل الإعلام عدم الإسراف في نشر صور ضحايا حادث محطة مصر كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
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نعت الهيئة الوطنية للصحافة  ببالغ الأسى والحزن ، شهداء حادث قطار محطة مصر ،داعيه الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 

وأكدت الهيئة فى بيان لها ،أنها تقدر موقف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لحساب المسئولين عن هذا الإهمال الجسيم الذي أودى بأرواح أبرياء ، مناشدة وسائل الإعلام بعدم الإسراف في نشر صور الضحايا والمصابين، الذي يتنافى مع المعايير الإنسانية ، وتسبب إيلاماً كبيراً لأهالي الضحايا، خاتمه بيانها :"حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".

 

 


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