الوطنية للصحافة تناشد وسائل الإعلام عدم الإسراف في نشر صور ضحايا حادث محطة مصر

كتب محمد السيد

نعت الهيئة الوطنية للصحافة ببالغ الأسى والحزن ، شهداء حادث قطار محطة مصر ،داعيه الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكدت الهيئة فى بيان لها ،أنها تقدر موقف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لحساب المسئولين عن هذا الإهمال الجسيم الذي أودى بأرواح أبرياء ، مناشدة وسائل الإعلام بعدم الإسراف في نشر صور الضحايا والمصابين، الذي يتنافى مع المعايير الإنسانية ، وتسبب إيلاماً كبيراً لأهالي الضحايا، خاتمه بيانها :"حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".