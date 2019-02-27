النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث حريق قطار داخل محطة مصر برمسيس

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم ، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار .
بيان النائب العام
وفى ذات السياق انتقل منذ قليل، فريق من نيابة الأزبكية، وذلك لمعاينة حادث تصادم جرار قطار برصيف داخل محطة مصر بمنطقة رمسيس، مما تسبب فى نشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس، وسقوط ضحايا ومصابين من بين الركاب والمواطنين المتواجدين داخل المحطة وقت الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
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