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المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى: على شعب مصر الافتخار بتأثير بلاده دوليا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:22 م
المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى: على شعب مصر الافتخار بتأثير بلاده دوليا ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى
كتب أحمد جمعة
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فى إطار الجهود المتواصلة للسفارة المصرية فى روما لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمات الدولية فى إيطاليا، فقد أشاد ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى بالدور والتأثير الكبير الذى تقوم به الدبلوماسية المصرية على الساحة الدولية فى الوقت الراهن، اتصالاً بانتخاب مصر لرئاسة المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى وتواكب ذلك مع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019.

 

وجاء ذلك فى سياق التصريح الصحفى الذى أصدره المدير التنفيذى للبرنامج على الموقع الالكترونى للبرنامج على شبكة الانترنت فى أعقاب انتخاب السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما رئيساً للمجلس التنفيذى للبرنامج فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الأولى العادية للمجلس التنفيذى للبرنامج يوم الاثنين الماضى، وذلك للمرة الأولى التى يتم فيها انتخاب مصر لهذا المنصب الرفيع منذ إنشاء المنظمة.

 

وأشاد المدير التنفيذى للبرنامج بانتخاب السفير هشام بدر لهذا المنصب الرفيع فى هذا الوقت الحرج الذى يتزايد فيه عدد الجوعى فى جميع أنحاء العالم بمعدلات خطيرة، خاصة وأن برنامج الغذاء العالمى يحتاج إلى حكمة ورؤية السفير المصرى فى ظل الأزمات الإنسانية التى يواجهها العالم، معربا عن تطلعه للاستفادة من خبراته الكبيرة فى هذا الشأن لدعم أنشطة البرنامج وتعزيز دوره فى المجالين الإنسانى والتنموى.

 

كما نوه إلى أنه فى ضوء علاقته الشخصية مع السفير المصرى، فأنه على ثقة من أن الجوعى والفئات المحرومة سيكون لديهم حليف قوى آخر فى برنامج الأغذية العالمى.

 

وتأتى هذه الإشادة من المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، الذى يعد أكبر منظمة أممية فى المجال الإنسانى والإغاثى فى العالم، لتعكس التقدير الكبير والتأثير الهام الذى تلعبه الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولى، لاسيما فى المنظمات الدولية المعنية بتحقيق الأمن الغذائى والتغذية، وبما يتواكب مع جهود المجتمع الدولى فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر بحلول 2030.


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