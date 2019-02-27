video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المتحدث باسم الجيش الليبى: الجيش يستعد لدخول مدينة أم الأرانب جنوب البلاد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:00 ص
المتحدث باسم الجيش الليبى: الجيش يستعد لدخول مدينة أم الأرانب جنوب البلاد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسمارى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسمارى إن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بالجنوب لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين، مشيرًا إلى أن بها بعض الفارين من مدينة مرزق على الرغم من ذلك إلا أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.

وأوضح المسماري في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتم الاستعداد الآن لدخول مدينة أم الأرانب الجنوبية وهي مدينة تضم عددًا من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.

وأضاف المسماري أن أهم 4 مدن ليبية في الجنوب أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني وهي: سبها ومرزق وأوباري وغات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على أحد عناصر " داعش " في "سرت" شمال ليبيا

ليبيا تقرر رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطى جنوب البلاد

ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد بتنظيم "العائدون من ليبيا"

المؤبد لمتهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين للمتهمين بتنظيم "العائدون من ليبيا"

رئيس الوزراء الإيطالى يستبعد التواجد العسكرى لبلاده فى ليبيا

اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة تنظيم "العائدون من ليبيا"

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بتنظيم "العائدون من ليبيا" الإرهابى للغد

أحمد المسمارى

ليبيا

أخبار عربية

أم الأرانب




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

الصحة: مد فترة عمل المستشفى العائم بأسوان لـ18 مارس لمعالجة الأطفال بالمجان

الصحة: مد فترة عمل المستشفى العائم بأسوان لـ18 مارس لمعالجة الأطفال بالمجان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة