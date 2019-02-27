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المباحث تستمع لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق قطار رمسيس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:57 ص
المباحث تستمع لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق قطار رمسيس حريق قطار رمسيس
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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يستمع رجال المباحث بشرطة النقل و المواصلات لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق اندلع داخل قطار رحلات، بعد اصطدامه بالرصيف داخل محطة سكك حديد مصر فى منطقة رمسيس، فيما لا تزال سيارات الإسعاف تنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتبين بالفحص المبدئى نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 7 ، مما أسفر عن وقوع مصابين، وتم الدفع  بسيارات الاسعاف لنقلهم الى المستشفيات.


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