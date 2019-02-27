الكرملين: أوروبا وأمريكا تشنان هجمات الكترونية ضد روسيا بصفة دائمة

موسكو(أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى (الكرملين) دميترى بيسكوف أن الأجهزة الروسية، بما فيها موقع الرئيس الروسى، تتعرض بانتظام لهجمات إلكترونية من جانب الولايات المتحدة وأوروبا.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية يفيد بأن الجيش الأمريكى شن هجومًا إلكترونيًا على وكالة أبحاث الإنترنت الروسية قبل إجراء الانتخابات النصفية للعام الماضى.

وأضاف بيسكوف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء - أنه لا يعلم ما إذا كانت هذه المعلومات التى تتعلق بالهجوم الإلكترونى جديرة بالثقة، لكنه أشار إلى أنه "بوجه عام، يتم شن عدد ضخم من الهجمات الإلكترونية من الأراضى الأمريكية بصفة دائمة ضد مختلف المنظمات الروسية والهيئات القانونية والأفراد، هذا هو الواقع الذى نعيشه".

وأوضح بيسكوف أن واشنطن يمكنها أن تؤثر على عمليات الإنترنت فى روسيا، لأن شبكة الإنترنت العالمية تديرها بحكم الواقع عدة شركات.