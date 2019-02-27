video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: أوروبا وأمريكا تشنان هجمات الكترونية ضد روسيا بصفة دائمة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:13 م
الكرملين: أوروبا وأمريكا تشنان هجمات الكترونية ضد روسيا بصفة دائمة دميترى بيسكوف
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى (الكرملين) دميترى بيسكوف أن الأجهزة الروسية، بما فيها موقع الرئيس الروسى، تتعرض بانتظام لهجمات إلكترونية من جانب الولايات المتحدة وأوروبا.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية يفيد بأن الجيش الأمريكى شن هجومًا إلكترونيًا على وكالة أبحاث الإنترنت الروسية قبل إجراء الانتخابات النصفية للعام الماضى.

وأضاف بيسكوف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء - أنه لا يعلم ما إذا كانت هذه المعلومات التى تتعلق بالهجوم الإلكترونى جديرة بالثقة، لكنه أشار إلى أنه "بوجه عام، يتم شن عدد ضخم من الهجمات الإلكترونية من الأراضى الأمريكية بصفة دائمة ضد مختلف المنظمات الروسية والهيئات القانونية والأفراد، هذا هو الواقع الذى نعيشه".

وأوضح بيسكوف أن واشنطن يمكنها أن تؤثر على عمليات الإنترنت فى روسيا، لأن شبكة الإنترنت العالمية تديرها بحكم الواقع عدة شركات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"سبير بنك" الروسي يتوقع ارتفاع أضرار الهجمات الإلكترونية هذا العام

استطلاع: تغير المناخ وداعش والهجمات الإلكترونية على رأس التهديدات العالمية

شركة أمن معلوماتى أمريكية تكشف تَعرض بنوك فى أفريقيا لهجمات إلكترونية منذ 2017

تقرير: الهجمات الإلكترونية ستكون أكثر تطورًا خلال 2019

الكرملين

روسيا

امريكا

هجمات الكترونيه

اوروبا




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة