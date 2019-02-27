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يُشاهد بالعين المجردة..

القمر يقترن بالمشترى ونجم قلب العقرب فجر اليوم فى مثلث سماوى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:00 ص
القمر يقترن بالمشترى ونجم قلب العقرب فجر اليوم فى مثلث سماوى القمر قرب كوكب المشترى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يرصد بسماء المنطقة العربية قبل شروق شمس اليوم الأربعاء، وقوع القمر قرب كوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى فى حالة اقتران بالأفق الجنوبى وبالقرب منهما نجم قلب العقرب وسيشكلون سوياً مثلث سماوى مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، إن وقوع القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما فى الفضاء ، فالقمر يبعد عنا 392 الف كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 1,800 مرة المسافة التي تفصلنا عن القمر .

وأوضح التقرير أن المشترى يعتبر رابع ألمع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة ، وهو يظهر كنقطة ضوئية بيضاء مشرقه للعين المجردة وعند رؤيته من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيظهر قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تعرف باسم أقمار غاليلو وهى (غانميد) ، (كاليستو) ، (يوروبا) ، (أيوا) ، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وأشار التقرير إلى أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق ، فبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون باتجاه نقطة شروق الشمس بالنسبة للنجوم والكواكب ، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج .

 

 


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