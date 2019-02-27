الضرائب: حملات المكافحة نجحت فى تسجيل العديد من المنشآت بـ"القيمة المضافة"

كتب - أحمد يعقوب

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبى التي تم تنظيمها مؤخرا فى عدد من محافظات الجمهورية حيث تم تسجيل عدد كبير من المحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية فى ضريبة القيمة المضافة، بعد أن تم إثبات تهربها من التسجيل رغم أن رقم أعمالها السنوى يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، كما كشفت الحملة أن العديد من المحلات التى تقوم بتحصيل الضريبة من المواطنين ولا تقوم بتوريدها للخزانة العامة للدولة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، على أن الحملة لم تغلق أى منشأة أو محل تجارى، واكتفت بتحرير محاضر تهرب والمطالبة بسرعة التسجيل.

وقال حسين، إن الحملات كشفت أيضا عن ارتفاع نسب التهرب من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وصلت فى بعض الإنشطة لنحو 55% ممن ينطبق على أعمالهم حد التسجيل مما يضع الملتزمين بتحصيل الضرائب فى منافسة غير عادلة مع هؤلاء المتهربين.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب منح مهلة لمدة 5 أسابيع لاتاحة الفرصة أمام المخاطبين بقانون الضريبة على القيمة المضافة للتسجيل طواعية، بعد نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي في ضبط العديد من حالات التهرب مما أكد قدرة الإدارة الضريبية علي الوصول إلى المتهربين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حيث تم اكتشاف استيلاء البعض على قيمة ضريبة القيمة المضافة التى قاموا بتحصيلها من المواطنين علي مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة رغم أنهم غير مسجيلين بمصلحة الضرائب وبالتالي لم يقوموا بتوريدها للخزانة العامة.

وحول ما تردد عن قيام الحملات بإغلاق بعض المحال التجارية والمنشآت الخدمية والصناعية علي خلفية تهربها من ضريبة القيمة المضافة أكد رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم غلق الضرائب لأى محال أو منشآت صناعية أو خدمية على الاطلاق، حيث يقتصر عمل أجهزة مكافحة التهرب الضريبي في تلك الحملات الرقابية على تحرير محضر ضبط لعدم التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وهو بمثابة انذار لهذه المنشآت لحثها علي سرعة التسجيل ومن ثم الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي مبيعاتها من السلع أو علي ما تقدمه من خدمات خاضعة للضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن هناك استجابة كبيرة من اصحاب هذه المحال والمنشآت الصناعية والخدمية والذين فور مواجهتم بضرورة التسجيل سارعوا وسجلوا انشطتهم بالفعل بمأموريات الضرائب التابعين لها.

وناشد نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية كل من تنطبق عليهم شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بسرعة التوجه لأقرب مأمورية ضرائب قيمة مضافة تابعين لها لتقديم طلب بالتسجيل، مع الالتزام بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد القانونية المقررة وهي الشهر التالي لشهر التحصيل، حتي لا يعرضوا انفسهم للوقوع تحت طائلة القانون الذى يعتبر التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبها لعقوبة قد تصل إلى السجن بخلاف سداد الضريبة ومقابل تأخير السداد.