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الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:14 م
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الصين تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:40 م
الصين تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس "وانغ يى" عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى
بكين أ ش أ
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أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانغ يى" عن قلق بلاده إزاء التوتر الحالى فى جنوب آسيا، داعيا الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد الوضع.

جاء ذلك خلال لقاء وانغ اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج على هامش الاجتماع الثلاثى الـ16 لوزراء خارجية الصين وروسيا والهند فى ووتشن بمقاطعة تشجيانغ شرقى الصين.

وقال وانغ إن الصين تتوقع أن تتوصل الدولتان إلى حقيقة الحادث الذى تسبب فى التوتر بينهما، وذلك عبر الحوار، مع الحفاظ على السلام الإقليمى بشكل مشترك.

وحول العلاقات الثنائية، أكد وانغ أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الهندية إنه يتعين على بلادها والصين العمل معا لحماية السلام والهدوء فى مناطقهما الحدودية، ودفع العلاقات الثنائية قدما.

وأكدت سواراج أهمية تضامن وتنسيق المجتمع الدولى فى جهود مكافحة الإرهاب، مشددة على أن الهند ستتعامل مع القضايا ذات الصلة بطريقة مسؤولة.

 


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