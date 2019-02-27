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الصحة: حصر المصابين والمتوفين والإعلان عن حالتهم بالتفصيل بعد تدقيقها

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:07 ص
الصحة: حصر المصابين والمتوفين والإعلان عن حالتهم بالتفصيل بعد تدقيقها حريق محطة مصر
كتب ــ وليد عبد السلام
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أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتوجه بعد قليل إلى مستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين فى حادث حريق محطة مصر الذين تم نقلهم لمستشفى الهلال.
 
وأكد الدكتور خالد مجاهد فى تصريحات اليوم، أنه جار حصر المصابين والمتوفين، وسيتم الإعلان عن حالتهم بالتفصيل خلال فترة قليلة، مشيرا إلى انتشار سيارات الإسعاف والفرق الطبية لإسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات، لافتا إلى أنه تم تجهيز عدد من المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة.
 
وكان حريق اندلع منذ قرابة الساعتين فى محطة مصر برمسيس، وأسفر عن عدد من المصابين والوفيات.

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