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الصحة: حالات المصابين بحادث محطة مصر مابين بسيطة ومتوسطة وأغلبها كسور وحروق

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:44 م
الصحة: حالات المصابين بحادث محطة مصر مابين بسيطة ومتوسطة وأغلبها كسور وحروق رئيس الوزراء يطمئن على حالة المصابين من وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 20 مواطنا وإصابة 40 آخرين فى حادث قطار " محطة مصر".
 
ووجهت وزيرة الصحة، بنقل كافة المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما مستشفيات إخلاء يتوافر بهما كافة الإمكانيات والتخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع 30 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى أقرب مستشفيات وهى الهلال، وشبرا السكة الحديد، كمستشفيات إخلاء.
 
وأشارت إلى أن حالات المصابين مابين بسيطة إلى متوسطة، وهناك عدد من الحالات دقيقة وأغلبها كسور وحروق، مؤكدة على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
وقالت وزيرة الصحة إنها تواصلت هاتفيا مع عمداء كليات الطب بالقصر العينى، وعين شمس، فى إطار التنسيق بين الوزارة والجامعات للاستعانة بالاستشاريين فى حالة الحاجه لهم.
 
وأكدت وزيرة الصحة أن الأطقم تعمل كخلية نحل منذ وقوع الحادث لتوفير الرعاية الصحية للمصابين، مشيدة بدورهم الوطنى فى سرعة التعامل مع مثل هذه الأحداث.
 
كما أكدت على توافر أكثر من ألف كيس دم من مختلف الفصائل بمستشفى معهد ناصر، ويماثلهم نفس العدد بمستشفى دار الشفاء، كمخزون استراتيجى، كما يوجد مخزون كافى من الأدوية والمستلزمات الطبية.
 
وفى النهاية تقدمت وزيرة الصحة بخالص عزائها لأسر المتوفين، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
 

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