السيسى: ناقشت مع رئيس ألبانيا التعاون بالمجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا.

وقال الرئيس السيسى، إن المباحثات شهدت استعراض فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية ومجالات الطاقة، كما أن المباحثات شهدت تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف السيسى في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الألباني، أنهما ناقشا التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما خلال الفترة الحالية التي تتزامن فيها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فضلا عن سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، ودعوة الجانب الألباني للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية في مصر، والاستفادة من المزايا الممنوحة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، لا سيما المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق خارجية تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في العالمين العربي والأفريقي.

كما أكد الرئيس السيسي أنه تم بحث ملف مكافحة الإرهاب، فضلا عن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين.