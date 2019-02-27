السكة الحديد: حريق محطة مصر برمسيس بسبب تصادم جرار قطار برصيف المحطة

كتب ــ رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف وليس نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض. وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع"، أن دخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى وقع على رصيف رقم 7 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق الذى نتج عن الحريق داخل محطة مصر، كما وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.