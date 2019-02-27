السكة الحديد تقرر إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بعد حريق فى رصيف 7

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى وقع على رصيف رقم 7 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق الذى نتج عن الحريق داخل محطة مصر، كما وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وقالت مصادر لـ "اليوم السابع" إن الحريق وقع أثناء دخول أحد القطارات للمحطة على رصيف رقم 7 متجاوزا سرعته وتصادمه بصدادات المحطة.