السكة الحديد تعدل مواعيد 13 قطارا بخط الصعيد ابتداء من الجمعة.. تعرف عليها

كتب رضا حبيشى

تقوم هيئة السكة الحديد بتعديل مواعيد قيام ووصول 13 قطارًا بخط الصعيد ابتداءً من غدٍ الجمعة، بسبب أعمال التطوير التى تنفذها الهيئة على خط القاهرة ـ أسوان؛ من تحديث نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتجديد وصيانة السكك.

وتشمل قائمة القطارات التى سيتم تعديل مواعيدها:

- قطار رقم 2006 مكيف القاهرة ـ أسوان سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 17.15 بدلا من الساعة 17.30.

- قطار رقم 972 إكسبريس القاهرة ـ أسيوط سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 16.20 بدلا من 16.10.

- قطار رقم 976 مكيف القاهرة ـ الأقصر سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 21.30 بدلا من الساعة 21.25.

- قطار رقم 890 مكيف القاهرة ـ سوهاج سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 23.30 بدلا من الساعة 22.15.

- قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية ـ الأقصر سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 1.10 بدلا من الساعة 1.00.

- قطار رقم 872 مكيف القاهرة ـ أسيوط سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 17.45 بدلا من الساعة 18.00.

- قطار رقم 188 إكسبريس القاهرة ـ السد العالي سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 18.00 بدلا من 18.15.

- قطار رقم 90 إكسبريس القاهرة ـ السد العالي سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 22.15 بدلا من الساعة 21.35.

- قطار رقم 832 إكسبريس القاهرة ـ أسوان سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 00.35 بدلا من الساعة 23.15.

- قطار رقم 973 إكسبريس أسيوط ـ القاهرة سيتم تعديل موعده ليقوم من اسيوط الساعة 1.00 بدلا من الساعة 2.05.

- قطار رقم 152 ركاب الجيزة ـ الفيوم ليقوم من الجيزة الساعة 16.55 بدلا من الساعة 17.00.

- قطار رقم 156 ركاب الجيزة الواسطي سيتم تعديل موعده ليقوم من الجيزة الساعة 20.35 بدلا من الساعة 20.40.

- قطار رقم 756 ركاب الأقصر ـ إدفو سيتم تعديل موعده ليقوم من الاقصر الساعة 14.30 بدلا من الساعة 14.20.