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السكة الحديد تعدل مواعيد 13 قطارا بخط الصعيد ابتداء من الجمعة.. تعرف عليها

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:00 ص
السكة الحديد تعدل مواعيد 13 قطارا بخط الصعيد ابتداء من الجمعة.. تعرف عليها المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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تقوم هيئة السكة الحديد بتعديل مواعيد قيام ووصول 13 قطارًا بخط الصعيد ابتداءً من غدٍ الجمعة، بسبب أعمال التطوير التى تنفذها الهيئة على خط القاهرة ـ أسوان؛ من تحديث نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتجديد وصيانة السكك.
 

وتشمل قائمة القطارات التى سيتم تعديل مواعيدها:

 
- قطار رقم 2006 مكيف القاهرة ـ أسوان سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 17.15 بدلا من الساعة 17.30.
 
- قطار رقم 972 إكسبريس القاهرة ـ أسيوط سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 16.20 بدلا من 16.10.
 
- قطار رقم 976 مكيف القاهرة ـ الأقصر سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 21.30 بدلا من الساعة 21.25.
 
- قطار رقم 890 مكيف القاهرة ـ سوهاج سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 23.30 بدلا من الساعة 22.15.
 
- قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية ـ الأقصر سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 1.10 بدلا من الساعة 1.00.
 
- قطار رقم 872 مكيف القاهرة ـ أسيوط سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 17.45 بدلا من الساعة 18.00.
 
- قطار رقم 188 إكسبريس القاهرة ـ السد العالي سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 18.00 بدلا من 18.15.
 
- قطار رقم 90 إكسبريس القاهرة ـ السد العالي سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 22.15 بدلا من الساعة 21.35.
 
-  قطار رقم 832 إكسبريس القاهرة ـ أسوان سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 00.35 بدلا من الساعة 23.15.
 
- قطار رقم 973 إكسبريس أسيوط ـ القاهرة سيتم تعديل موعده ليقوم من اسيوط الساعة 1.00 بدلا من الساعة 2.05.
 
- قطار رقم 152 ركاب الجيزة ـ الفيوم ليقوم من الجيزة الساعة 16.55 بدلا من الساعة 17.00.
 
- قطار رقم 156 ركاب الجيزة الواسطي سيتم تعديل موعده ليقوم من الجيزة الساعة 20.35 بدلا من الساعة 20.40.
 
- قطار رقم 756 ركاب الأقصر ـ إدفو سيتم تعديل موعده ليقوم من الاقصر الساعة 14.30 بدلا من الساعة 14.20.
 

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