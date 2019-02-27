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السكة الحديد: السائق الأول المتسبب الرئيسى بحادث محطة مصر هارب وجارى ضبطه

الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:20 م
السكة الحديد: السائق الأول المتسبب الرئيسى بحادث محطة مصر هارب وجارى ضبطه حريق محطة مصر
كتب رضا حبيشى
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أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن سائق القطار الأول المتسبب فى حادث محطة مصر، هرب عقب وقوع الحادث، وأنه لم يتم ضبطه حتى الآن، وجارى البحث عنه وضبطه من قبل قوات الأمن.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن السائق المذكور يدعى وليد فتحى ومن طنطا، هو المتسبب الرئيسى فى تصادم الجرار رقم 2302 بصدادات نهاية رصيف 6 بمحطة مصر وحدوث الحريق جراء انفجار تانك السولار بالجرار الذى تركه يسير وحده.

وقالت المصادر: إن السائق أيمن الشحات سائق الجرار رقم 2305 الذى تم ضبطه كانت حدثت بينه وبين السائق المتسبب الرئيسى مشادة عقب "محاشرة" بين الجرارين قبل التصادم الذى أدى للكارثة.

 


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