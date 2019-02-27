السفارة الكويتية فى مصر تقيم سوق خيرى لصالح جمعية الأورمان

كتب مصطفى عنبر

أقامت اللجنة النسائية بالسفارة الكويتية بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، سوقها الخيرى السنوى لصالح جمعية الأورمان، بمشاركة العديد من المؤسسات والجهات والشركات الكويتية.

وتأتى الفعالية تحت رعاية السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى الـ 58 لدولة الكويت، وعيد التحرير الـ 28 بالكويت.

وقال السفير الذويخ فى تصريحات على هامش افتتاحه السوق الخيرى، إن عائد هذا السوق لدعم برامج المرأة والطفولة والأسر الأقل فقرا، لافتا إلى أن السوق الخيرى الذى تقيمه السفارة الكويتية فى مصر يلقى قبول واسع.

وأوضح السفير الذويخ أن دولة الكويت تتبوأ مكانة خاصة فى العمل الخيرى والإنسانى على مستوى العالم، مشيرا إلى تكريم الأمم المتحدة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كقائدا للعمل الإنسانى. مؤكدا أن هذا التكريم محل اعتزاز وفخر لكل كويتى.