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السجن المؤبد لشقيقين وابن عمهما لقتلهم شخصا فى مشاجرة بسوهاج

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:41 م
السجن المؤبد لشقيقين وابن عمهما لقتلهم شخصا فى مشاجرة بسوهاج سجن -أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين "خالد.م.أ" وشقيقه "أحمد" و"أحمد.ع.ا" نجل عمهما بالسجن المؤبد لكل منهم لاتهامهم بقتل شخص فى مشاجرة مع آخرين بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن أبو النجا ووليد سيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز طما، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه "محمد.أ" إثر إصابته بطلق نارى وتم نقله المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أنه أثناء حدوث مشاجرة بين المتهمين وآخرين وهما "محمد.ع" و"أحمد.ع" بسبب خلافات بين الطرفين قام المتهمون بإطلاق النار بطريقة عشوائية على المجنى عليهما، مما أسفر عن مصرع المتوفى الأول أثناء سيره فى الطريق.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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