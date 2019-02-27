السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد شحاتة، رئيس حى السلام أول، شرق القاهرة، عن بدء إجراءات تسكين أهالى مناطق مختار اباظة والرشاح، "منطقة ترعة الطوارئ"، وذلك بمشروع أهالينا 1 الكائن بالسلام، والذى افتتحه الرئيس السيسى مؤخرًا.

وأضاف رئيس حى السلام أول، فى تصريحات له، أنه فى إطار خطة تطوير المناطق العشوائية، والتزام الدولة بتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين، سيتم تسكين الدفعة الأولى من سكان المنطقتين بمشروع أهالينا وفقًا لكشوف الحصر للمستحقين.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاء مع السكان لتوضيح الإجراءات المتبعة لتسكينهم فى الوحدات الجديدة، ومنها دفع مبلغ 4800 جنيه مقابل "عدادات الكهرباء والمياه والغاز الصيانة وجزء من قيمة الوحدة"، على أن يتم اللقاء يوم السبت المقبل بمركز شباب السلام 1 الساعة العاشرة صباحاً.