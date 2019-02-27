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الرى: إزالة 44 ألف حالة تعد وتحرير 49 ألف مخالفة على النيل منذ 2015

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:28 م
الرى: إزالة 44 ألف حالة تعد وتحرير 49 ألف مخالفة على النيل منذ 2015 تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم إزالة 44 ألفا و921 حالة تعد على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة.
 
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 49 ألفا و146 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كل المحافظات المطلة على نهر النيل.
 
وكان وزير الرى قد كلف مصالح وهيئات الوزارة بتكثيف حملات إزالة التعديات على كل المجارى المائية "النيل والترع والمصارف" وإعداد تقرير بشكل أسبوعى عن الإزالات التى تم تنفيذها، وذلك للإنتهاء من كل التعديات خلال العام الحالى.
 
وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها ملتزمة بتنفيذ القانون وخاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعا لاستشراء التعديات والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، وأن أى أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التى يحددها، وأن مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.
 
جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى.

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