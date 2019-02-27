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الدفع بـ 10 سيارات إطفاء ﻹخماد حريق قطار داخل محطة رمسيس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:22 ص
الدفع بـ 10 سيارات إطفاء ﻹخماد حريق قطار داخل محطة رمسيس حريق محطة مصر
كتب عبد الرحمن سيد
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تصاعدت الادخنة فى سماء القاهرة، اثر حريق داخل محطة رمسيس  اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف و انتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الخريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات و شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
وتبين بالفحص المبدئى نشوب حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما اسفر عن وقوع اصابات ، وجارى الدفع  بسيارات الاسعاف لنقل المصابين.
 
حريق محطة مصر (1)
 

 

حريق محطة مصر (2)
 

 

حريق محطة مصر (3)
 

 

حريق محطة مصر (4)
 

 

حريق محطة مصر (5)
 

 

حريق محطة مصر (6)
 

 

 


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