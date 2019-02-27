الدفع بـ 10 سيارات إطفاء ﻹخماد حريق قطار داخل محطة رمسيس

كتب عبد الرحمن سيد

تصاعدت الادخنة فى سماء القاهرة، اثر حريق داخل محطة رمسيس اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف و انتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الخريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات و شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئى نشوب حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما اسفر عن وقوع اصابات ، وجارى الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين.