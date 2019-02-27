الرئيسية أخبار عربية الخطوط القطرية تعلق بعض خطط التوسع فى أفريقيا الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:09 م الخطوط القطرية دبى (رويترز) إضافة تعليق قالت الخطوط الجوية القطرية، على تويتر اليوم الأربعاء، إنها علقت بعض خطط التوسع فى غرب ووسط أفريقيا . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. قطريليكس:الخطوط القطرية تمنع بطلة بارالمبية الصعود للطائرة بكرسيها المتحرك الخطوط القطرية قطر أفريقيا السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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