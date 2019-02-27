الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها لإسلام آباد بسبب التصعيد بين الهند وباكستان

كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن الخطوط الجوية الكويتية علقت رحلاتها إلى إسلام آباد بسبب التصعيد بين الهند وباكستان.

وكانت باكستان قد أعلنت، الأربعاء، اعتقال طيارين هنديين اثنين كانا على متن طائرة أسقطت فى كشمير، وأضافت أن أحدهما يعالج فى مستشفى والآخر في مركز احتجاز، إلا أن جيشها بعد ساعات عدل المعلومات.

وكان الجنرال آصف غفور، المتحدث باسم الجيش الباكستانى، أعلن في وقت سابق الأربعاء، أن القوات الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين اخترقتا المجال الجوى للبلاد.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "أسقط سلاح الجو الباكستاني طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني"، موضحاً أنه تم أسر طيار هندي، بينما لا يزال طياران اثنان فى المنطقة.

كما أضاف أن "طائرة سقطت في القسم الباكستاني من كشمير فيما تحطمت الأخرى في الجانب الهندي". وقال "لقد تم اعتقال طيار هندي على الأرض من قبل العسكريين".

وفى سياق متصل، أكد الناطق باسم الجيش الباكستانى الأربعاء أن إسلام آباد "لا تريد المضى نحو حرب" مع الهند.

وقال "غفور" فى مؤتمر صحفى فى روالبيندى "لا نريد التصعيد.. لا نريد المضي نحو الحرب"، مشيرا من جانب آخر إلى توقيف طيارين هنديين واقتياد أحدهما إلى المستشفى.