وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أنه تم استدعاء نائب المفوض السامي الباكستاني سيد حيدر شاه لتقديم احتجاج شديد، حيث تتهم نيودلهي باكستان باستخدام قواتها الجوية لاستهداف المنشآت العسكرية الهندية صباح اليوم ردا على هجمات شنتها القوات الهندية قبل الفجر بزعم مكافحة الإرهاب ضد مخيمات "جيش محمد" في باكستان .

وكانت القوات الهندية قد استهدفت معسكرات تابعة لجماعة "جيش محمد" عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان .