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الخارجية الباكستانية تستدعى القائم بأعمال المفاوض السامى الهندى للاحتجاج

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:35 م
الخارجية الباكستانية تستدعى القائم بأعمال المفاوض السامى الهندى للاحتجاج وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
إسلام آباد (أ ش أ)
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استدعت الخارجية الباكستانية القائم بأعمال المفاوض السامى الهندى لتقديم احتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب القوات الهندية على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء القائم بأعمال المفاوض السامى الهندى جوراف أهلواليا لتقديم احتجاج شديد على انتهاك وقف إطلاف النار الذى وقع أمس الثلاثاء، فى قطاعى نيكيال وخويرتا، وتسبب فى مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وشدد بيان للوزارة على أن الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة بالمدنيين أمر يتنافى مع القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، واعتبر أن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الهند تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

وحث البيان الجانب الهندى على احترام اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة عام 2003، والتحقيق فى هذه الحوادث وغيرها من انتهاكات وقف إطلاق النار.

 


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