الحماية المدنية تسيطر على حريق قطار رمسيس.. وأنباء عن وجود مصابين

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل قطار رحلات، بعد اصطدامه بالرصيف داخل محطة سكك حديد مصر فى منطقة رمسيس، وتم محاصرة الحريق بالكامل، فيما يقوم رجال المباحث بشرطة النقل بإجراء التحريات حول الواقعة.

وقال مصدر أمنى، إن الصوت العالى الذى صدر من محطة السكك الحديد نتيجة للاصطدام، ونشب عنه حريق وتهشم الرصيف، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين من جراء الحادث إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئى نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.