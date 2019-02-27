الجيش اليمنى: قبائل حجور تسقط طائرة بدون طيار لمليشيا الحوثى

عدن /أ ش أ/

أعلن الجيش اليمنى، أن قبائل حجور أسقطت، اليوم الأربعاء، طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي، فى الجبهة الجنوبية، من مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن قبائل حجور أحرزت تقدماً كبيراً شرق العبيسة، مواصلةً تقدمها إلى موقع المندلة الاستراتيجى المسيطر على وادى وجسر مور، وتدور فى الأثناء معارك ضارية شرق قرى المنطقة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الخامسة تجرى الترتيبات والاستعدادات لفك الحصار عن قبائل حجور.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة - أثناء استقباله اليوم وزير الإعلام اليمنى - أن الجيش اليمنى وبدعم من التحالف بدأ فى إسناد أبناء حجور عبر الطيران وتقديم الدعم اللوجستى والإمدادات.