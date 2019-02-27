الجيش اليمنى: استعادة سلاسل جبلية استراتيجية فى صعدة من الحوثيين

عدن /أ ش أ/

حررت قوات الجيش اليمنى سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك خاضتها ضد ميليشيا الحوثى، فى جبهتى البقع وكتاف بمحافظة صعدة شمالى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) اليوم الأربعاء، أنه تم تحرير سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كلم من كتاف، كما أسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيا، واستعادة الجيش مخازن أسلحة.

وسيطرت قوات الجيش اليمنى مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية على مواقع جديدة فى مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيسى لميليشيات الحوثي.

وقال قائد محور آزال العميد ياسر الحارثى إن قوات الجيش اليمنى نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير جبال "السود" وتبة "الخزان" وما تبقى من قرى "آل معيض" والخط "الإسفلتى الدولي" وقرية "سحار الشام" غرب باقم.

وفى سياق آخر، اختطفت مليشيا الحوثي، فتاتين من إحدى قرى مديرية مقبنة غربى محافظة تعز جنوبى غرب اليمن.

وذكر مصدر يمني، فى تصريح أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن المليشيا اختطفت ياسمين وهيفاء فرحان الزراري، من قرية جورانه بمديرية مقبنة، بهدف الضغط على شقيقهما لتسليم نفسه للجماعة، لافتا إلى أن شقيقهما قام بتسليم نفسه للمليشيات بعد اختطاف شقيقتيه واقتيادهما إلى جهة مجهولة.